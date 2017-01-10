Тенісист О.Долгополов завершив виступи на турнірі в Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов не зумів подолати стартовий бар'єр на турнірі ATP "Apia Sydney International" в Сіднеї (Австралія), інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У матчі першого кола киянин за 2 години 7 хвилин поступився представнику Люксембургу, 32-й ракетці світу Жилю Мюллеру (6 сіяний) – 6:3, 3:6, 5:7.
Обидва тенісиста допустили по 6 подвійних помилок за матч. На рахунку О.Долгополова 8 ейсів, Ж.Мюллера - 14.
Варто відзначити, що три минулих виступи на даному турнір завершувалися для О.Долгополова неодмінним проходом у чвертьфінал.
Примітно, що цього року чемпіон змагань отримає 77,980 тис. дол. призових і 250 рейтингових очок.
Нагадаємо, що на першому тижні сезону в своєму дебютному матчі цього року О.Долгополов поступився Рафаелю Надалю.
Як повідомляв УНН, тенісист І.Марченко регресував у рейтингу АТР.