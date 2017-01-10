Теннисист А.Долгополов завершил выступления на турнире в Сиднее
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел преодолеть стартовый барьер на турнире ATP "Apia Sydney International" в Сиднее (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В матче первого круга киевлянин за 2 часа 7 минут уступил представителю Люксембурга, 32-й ракетке мира Жилю Мюллеру (6 сеяный) - 6:3, 3:6, 5:7.
Оба теннисиста допустили по 6 двойных ошибок за матч. На счету А.Долгополова 8 эйсов, у Ж.Мюллера - 14.
Стоит отметить, что три прошлых выступления на данном турнир завершались для А.Долгополова непременным проходом в четвертьфинал.
Примечательно, что в этом году чемпион соревнований получит 77,980 тыс. долл. призовых и 250 рейтинговых очков.
Напомним, что на первой неделе сезона в своем дебютном матче этого года А.Долгополов уступил Рафаэлю Надалю.
Как сообщал УНН, теннисист И.Марченко регрессировал в рейтинге АТР.