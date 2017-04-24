Тенісист О.Долгополов регресував у рейтингу АТР

Відразу 14 рядків у рейтингу втратив перший номер чоловічого рейтингу України Олександр Долгополов. Такий регрес нашого співвітчизник пояснюється травмою на Мастерсі в Маямі, де не зміг завершити поєдинок стартового кола. Також О.Долгополов пропустить майбутній турнір в Будапешті.

Окрім того, на дві сходинки впав Ілля Марченок – 118, натомість Сергій Стаховський наблизився впритул до першої сотні, піднявшись на чотири рядки – 101-й.

Зазначимо, що завдяки своєму десятому виграному титулу в Монако, Рафаель Надаль захистив торішні очки в Монте-Карло і повернувся на п'яту сходинку рейтингу.

Додамо, що у топ-десять піднявся півфіналіст Мастерса Давід Гоффен (10), а в топ-п'ятнадцять потрапив учасник іншого півфіналу Люка Пуйе (14). Відразу на п'ять рядків поліпшив своє становище фіналіст турніру Альберт Рамос-Вінолас (19).

Як повідомляв УНН, О.Долгополов після перерви заявився на турнір в Мадриді.