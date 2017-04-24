Теннисист А.Долгополов регрессировал в рейтинге АТР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100516 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152325 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114829 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115559 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111981 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103914 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106946 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103461 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Теннисист А.Долгополов регрессировал в рейтинге АТР

Теннисист А.Долгополов регрессировал в рейтинге АТР

Киев  •  УНН

 • 12485 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В обновленных данных международной теннисной классификации ATP изменилось положение украинских теннисистов, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Сразу 14 строчек в рейтинге потерял первый номер мужского рейтинга Украины Александр Долгополов. Такой регресс нашего соотечественник объясняется травмой на Мастерсе в Майами, где не смог завершить поединок стартового круга. Также А.Долгополов пропустит предстоящий турнир в Будапеште.

Кроме того, на две ступени упал Илья Марченок - 118, зато Сергей Стаховский приблизился вплотную к первой сотни, поднявшись на четыре строчки - 101-й.

Отметим, что благодаря своему десятом выигранном титула в Монако, Рафаэль Надаль защитил прошлогодние очки в Монте-Карло и вернулся на пятую строчку рейтинга.

Добавим, что в топ-десять поднялся полуфиналист Мастерса Гоффен (10), а в топ-пятнадцать попал участник другого полуфинала Люка Пуйе (14). Сразу на пять строк улучшил свое положение финалист турнира Альберт Рамос-Винолас (19).

Как сообщал УНН, А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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