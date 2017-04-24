Теннисист А.Долгополов регрессировал в рейтинге АТР

Сразу 14 строчек в рейтинге потерял первый номер мужского рейтинга Украины Александр Долгополов. Такой регресс нашего соотечественник объясняется травмой на Мастерсе в Майами, где не смог завершить поединок стартового круга. Также А.Долгополов пропустит предстоящий турнир в Будапеште.

Кроме того, на две ступени упал Илья Марченок - 118, зато Сергей Стаховский приблизился вплотную к первой сотни, поднявшись на четыре строчки - 101-й.

Отметим, что благодаря своему десятом выигранном титула в Монако, Рафаэль Надаль защитил прошлогодние очки в Монте-Карло и вернулся на пятую строчку рейтинга.

Добавим, что в топ-десять поднялся полуфиналист Мастерса Гоффен (10), а в топ-пятнадцать попал участник другого полуфинала Люка Пуйе (14). Сразу на пять строк улучшил свое положение финалист турнира Альберт Рамос-Винолас (19).

Как сообщал УНН, А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде .