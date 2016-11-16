Тенісист Е.Маррей здобув другу перемогу на Підсумковому турнірі в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Британський тенісист Енді Маррей, який займає першу позицію в рейтингу АТР обіграв п'яту ракетку світу японця Кея Нісікорі в рамках поєдинку другого туру групи А на Підсумковому турнірі в Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Е.Маррей програв перший сет на тай-брейку, а два наступних зумів виграти - 6:7, 6:4, 6:4.
"Я дуже сильно боровся, Нісікорі диктував гру, змушував мене багато бігати. Я намагався більше вигравати простих м'ячів на своїй подачі і створювати тиск на прийомі", - зауважив переможець.
Примітно, що за всю гру японець не зумів здійснити жодної подачі навиліт, натомість британець зробив 8 ейсів.
Нагадаємо, що після двох зустрічей Е.Маррей має 2 перемоги, а К.Нісікорі перемогу та поразку.
Додамо, що у квартеті В вихід до півфіналу забезпечив собі серб Новак Джокович, який в останньому турі групової стадії протистоятиме французу Гаелю Монфісу.