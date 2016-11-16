Теннисист Э.Маррей одержал вторую победу на Итоговом турнире в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Британский теннисист Энди Маррей, занимающий первую позицию в рейтинге АТР обыграл пятую ракетку мира японца Кея Нисикори в рамках поединка второго тура группы А на Итоговом турнире в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на ВВС .
Э.Маррей проиграл первый сет на тай-брейке, а два следующих сумел выиграть - 6: 7, 6: 4, 6: 4.
"Я очень сильно боролся, Нисикори диктовал игру, заставлял меня много бегать. Я старался больше выигрывать простых мячей на своей подаче и создавать давление на приеме", - отметил победитель.
Примечательно, что за всю игру японец не сумел провести ни одной подачи навылет, зато британец сделал 8 эйсов.
Напомним, что после двух встреч Э.Маррей имеет 2 победы, а К.Нисикори победу и поражение.
Добавим, что в квартете В выход в полуфинал обеспечил себе серб Новак Джокович, который в последнем туре групповой стадии будет противостоять французу Гаэль Монфис.