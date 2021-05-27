Теніс: українки дізналися суперниць в основній сітці "Ролан Гаррос"

Деталі

Еліна Світоліна (6-та в WTA) отримала п’ятий номер посіву і на старті турніру зіграє проти власниці “wild card” Осеан Бабель (1105) з Франції.

Марта Костюк (81) в першому колі зустрінеться з іспанкою Гарбінє Мугуруса (13), посіяної під 12-м номером. Для українки це буде друга участь в основній сітці Ролан Гаррос. У минулому році Костюк успішно зіграла в кваліфікації і потім програла в першому колі.

Катерина Козлова (159) за вихід до другого кола буде боротися з Айлой Томлянович (76). У 2019 українка програла австралійській тенісистці у другому колі турніру WTA в Хуахіні.

Примітно, що основна сітку змагань стартуватиме 30-го травня і триватиме до 12 червня.

Доповнення

Світоліна в дев’ятий раз виступить в основній сітці турніру в Парижі. Найкращий результат Світоліної — чвертьфінал в 2015, 2017 і 2020 роках.