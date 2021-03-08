Теніс: українка оформила персональний рекорд в рейтингу WTA

Деталі

18-річна українська тенісистка Дарина Снігур, яка виграла тиждень тому титул турніру ITF у Франції, піднялася відразу на 25 позицій і вперше в кар'єрі увійшла в число 200 найсильніших тенісисток планети. Юна киянка займає на цьому тижні 195-е місце.

Лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна зберегла за собою п'яту позицію, а друга ракетка України Даяна Ястремська - 30-та.

Марта Костюк на цьому тижні займає 81-е місце (-1), Катерина Козлова - 112 (-3), Катаріна Завацька - 128 (-4), Леся Цуренко - 142 (+4), Ангеліна Калініна - 167 (-2) , Катерина Бондаренко -248 (-1).

Доповнення

В топ-10 генерації змін не відбулося: лідером йде австралійка Ешлі Барті, за нею японка Наомі Осака та румунку Сімона Халеп.