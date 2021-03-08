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18 березня, 21:00 • 37663 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 79401 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 62640 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101890 перегляди

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18 березня, 16:31 • 70771 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 98505 перегляди

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18 березня, 10:29 • 116864 перегляди

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17 березня, 19:38 • 144820 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184279 перегляди

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Теніс: українка оформила персональний рекорд в рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. В оновленому рейтингу WTA відбулися зміни, які торкнулися представниць України, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

18-річна українська тенісистка Дарина Снігур, яка виграла тиждень тому титул турніру ITF у Франції, піднялася відразу на 25 позицій і вперше в кар'єрі увійшла в число 200 найсильніших тенісисток планети. Юна киянка займає на цьому тижні 195-е місце.

Лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна зберегла за собою п'яту позицію, а друга ракетка України Даяна Ястремська - 30-та.

Марта Костюк на цьому тижні займає 81-е місце (-1), Катерина Козлова - 112 (-3), Катаріна Завацька - 128 (-4), Леся Цуренко - 142 (+4), Ангеліна Калініна - 167 (-2) , Катерина Бондаренко -248 (-1).

Доповнення

В топ-10 генерації змін не відбулося: лідером йде австралійка Ешлі Барті, за нею японка Наомі Осака та румунку Сімона Халеп.

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