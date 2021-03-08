Теннис: украинка оформила персональный рекорд в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В обновленном рейтинге WTA произошли изменения, которые коснулись представительниц Украины, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
18-летняя украинская теннисистка Дарья Снегирь, которая выиграла неделю назад титул турнира ITF во Франции, поднялась сразу на 25 позиций и впервые в карьере вошла в число 200 сильнейших теннисисток планеты. Юная киевлянка занимает на этой неделе 195 место.
Лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина сохранила за собой пятую позицию, а вторая ракетка Украины Даяна Ястремская — 30-я.
Марта Костюк на этой неделе занимает восемьдесят первом место (1), Екатерина Козлова — 112 (-3), Катарина Завацкий — 128 (-4), Леся Цуренко — 142 (+4), Ангелина Калинина — 167 (-2) Екатерина Бондаренко −248 (1).
Дополнение
В топ-10 генерации изменений не произошло: лидером идет австралийка Эшли Барти, за ней японка Наоми Осака и румынка Симона Халеп.