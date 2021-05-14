Теніс: Світоліна вийшла до чвертьфіналу змагань WTA-1000 у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного турніру WTA-1000 — “Internazionali BNL d’Italia”, що проходить в столиці Італії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Що відомо
У матчі третього кола українка, посіяна під п’ятим номером, у двох сетах за 1 годину 16 хвилин здолала спротив експершої ракетки світу, дворазову переможницю турнірів “Великого Шолома” — іспанку Гарбінє Мугуруса. Рахунок в партіях 6:4 і 6:2.
На рахунку української тенісистки 23 “віннерси” при 11 невимушених помилках. У іспанки 22 невимушених помилок.
Варто відзначити, що в 1/4 фіналу Світоліна зіграє проти Ігі Свьонтек (WTA 15) з Польщі. Для спортсменок це буде перший очний поєдинок. Полячка є переможницею минулорічного “Ролан Гаррос”.
Доповнення
Світоліна двічі вигравала турнір в Римі — в 2017 і 2018 роках.