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Теннис: Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований WTA-1000 в Риме

Киев • УНН

 • 15076 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA-1000 - "Internazionali BNL d'Italia", который проходит в столице Италии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Теннис: Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований WTA-1000 в Риме

Что известно

В матче третьего круга украинка, посеянная под пятым номером, в двух сетах за 1:00 16 минут одолела сопротивление експершои ракетки мира, двукратную победительницу турниров "Большого Шлема" - испанку Мугуруса. Счет в партиях 6: 4 и 6: 2.

На счету украинской теннисистки 23 "виннерса" при 11 невынужденных ошибках. В испанки 22 невынужденных ошибок.

Стоит отметить, что в 1/4 финала Свитолина сыграет против Игги Свьонтек (WTA 15) из Польши. Для спортсменок это будет первый очный поединок. Полячка является победительницей прошлогоднего "Ролан Гаррос".

Дополнение

Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме - в 2017 и 2018 годах.

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