Теннис: Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований WTA-1000 в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA-1000 - "Internazionali BNL d'Italia", который проходит в столице Италии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Что известно
В матче третьего круга украинка, посеянная под пятым номером, в двух сетах за 1:00 16 минут одолела сопротивление експершои ракетки мира, двукратную победительницу турниров "Большого Шлема" - испанку Мугуруса. Счет в партиях 6: 4 и 6: 2.
На счету украинской теннисистки 23 "виннерса" при 11 невынужденных ошибках. В испанки 22 невынужденных ошибок.
Стоит отметить, что в 1/4 финала Свитолина сыграет против Игги Свьонтек (WTA 15) из Польши. Для спортсменок это будет первый очный поединок. Полячка является победительницей прошлогоднего "Ролан Гаррос".
Дополнение
Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме - в 2017 и 2018 годах.