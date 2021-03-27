Теніс: Світоліна обіграла росіянку на турнірі в Маямі

Деталі

Світоліна, яка має п’ятий номер посіву, обіграла 30-ту сіяну росіянку Катерину Александрову — 7:6 (7:1), 6:4.

За 1 годину та 37 хвилин Світоліна здійснила один ейс при 3-х подвійних помилках та 4 з 9-ти реалізованих брейкпойнтів. У росіянки 6 ейсів та 8 подвійних помилок.

Примітно, що перемога вивела першу ракетку України у четверте коло, де їй протистоятиме переможниця пари Петра Квітова (9) — Йоханна Конта(17).

Варто нагадати

Збірна України виграла матчеву зустріч у Кубку Девіса.