Телевізійників двох каналів Вінниці евакуювали через замінування
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Із будівлі за адресою Театральна, 14, де знаходяться два телевізійні канали, через повідомлення про замінування евакуювали персонал. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.
“Зателефонував невідомий чоловік, який повідомив що телебачення заміноване. На місце події одразу виїхали всі служби оперативного реагування. На території вже працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також кінологи. Людей евакували, та обмежили доступ”, — розповіли у прес-службі.
За даними рятувальників, повідомлення про замінування надійшло після вісімнадцятої години вечора.