Телевизионщиков двух каналов в Виннице эвакуировали из-за заминирования
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Из здания по адресу Театральная, 14, где находятся два телевизионных канала, из-за сообщения о заминировании эвакуировали персонал. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Винницкой области.
"Позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что телевидение заминировано. На место происшествия сразу выехали все службы оперативного реагирования. На территории уже работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также кинологи. Людей эвакуировали, и ограничили доступ ", - рассказали в пресс-службе.
По данным спасателей, сообщение о заминировании поступило после восемнадцати часов вечера.