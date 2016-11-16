Телевизионщиков двух каналов в Виннице эвакуировали из-за заминирования

"Позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что телевидение заминировано. На место происшествия сразу выехали все службы оперативного реагирования. На территории уже работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также кинологи. Людей эвакуировали, и ограничили доступ ", - рассказали в пресс-службе.

По данным спасателей, сообщение о заминировании поступило после восемнадцати часов вечера.