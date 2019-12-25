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Тегеран заперечує інформацію про півтори тисячі загиблих під час протестів

Тегеран заперечує інформацію про півтори тисячі загиблих під час протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Тегеран заперечує повідомлення світових ЗМІ про значну кількість людей, що загинули під час протестів у країні. Про це пише DW, передає УНН.

“Деякі іноземні ЗМІ відомі тим, що поширюють брехню про Іран”, — заявив у середу, 25 грудня, речник уряду Алі Рабей.

Раніше цього тижня агентство новин Reuters повідомило, що з листопада під час сутичок в Ірані загинули 1,5 тисячі людей. За даними Reuters, духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї особисто розпорядився придушити антиурядові протести, що й зумовило жорстокі дії силовиків.

Ця цифра уп’ятеро перевищує дані правозахисної організації Amnesty International, за підрахунками якої у країні під час протестів загинули 304 людини і ще кілька тисяч були поранені. За даними організації, більшість людей загинули від вогнепальних поранень. “Це вказує на те, що сили безпеки застосовують вогнепальну зброю з наміром вбити”, — йдеться у повідомленні Amnesty. Ці дані Тегеран також назвав “пропагандистським сценарієм”.

Тегеран неодноразово критикував повідомлення іноземних ЗМІ та міжнародних організацій щодо кількості загиблих, називаючи їх “абсолютно неправильними”. Утім, уряд країни досі не навів власних даних щодо числа жертв сутичок.

За словами речника уряду, цей факт також міг сприяти поширенню “фейкових новин” щодо кількості загиблих. “Можливо, це й наша провина, що ми не оприлюднили цю інформацію раніше”, — сказав Рабей. Тегеран надасть таку інформацію найближчим часом, додав він.

За непідтвердженими даними, під час протестів загалом було затримано понад тисячу людей. Серед них — 180 “підбурювачів”, якім загрожує смертна кара. При цьому через блокування інтернету у країні фото- та відеопідтверджень щодо протестів дуже мало.

Нагадаємо, 15 листопада в Ірані спалахнули протести через підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною. 19 листопада в ООН висловили занепокоєння через “значну кількість загиблих” унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.

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