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Тегеран отрицает информацию о полутора тысячах погибших во время протестов

Тегеран отрицает информацию о полутора тысячах погибших во время протестов

Киев  •  УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Тегеран отрицает сообщение мировых СМИ о значительном количестве людей, погибших во время протестов в стране. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Некоторые иностранные СМИ известны тем, что распространяют ложь об Иране”, — заявил в среду, 25 декабря, представитель правительства Али Рабей.

Ранее на этой неделе агентство новостей Reuters сообщило, что с ноября во время столкновений в Иране погибли 1,5 тысячи человек. По данным Reuters, духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи лично распорядился подавить антиправительственные протесты, что и обусловило жестокие действия силовиков.

Эта цифра в пять раз превышает данные правозащитной организации Amnesty International, по подсчетам которой в стране во время протестов погибли 304 человека и еще несколько тысяч были ранены. По данным организации, большинство людей погибли от огнестрельных ранений. “Это указывает на то, что силы безопасности применяют огнестрельное оружие с намерением убить”, — говорится в сообщении Amnesty. Эти данные Тегеран также назвал “пропагандистским сценарию”.

Тегеран неоднократно критиковал сообщения иностранных СМИ и международных организаций по количеству погибших, называя их “абсолютно неверными”. Впрочем, правительство страны до сих пор не привело собственных данных относительно числа жертв столкновений.

По словам представителя правительства, этот факт также мог способствовать распространению “фейковых новостей” по количеству погибших. “Возможно, это и наша вина, что мы не обнародовали эту информацию раньше”, — сказал Рабей. Тегеран предоставит такую информацию в ближайшее время, добавил он.

По неподтвержденным данным, во время протестов в целом было задержано более тысячи человек. Среди них — 180 “подстрекателей”, которым грозит смертная казнь. При этом из-за блокирования интернета в стране фото- и видеоподтверждений о протестах очень мало.

Напомним, 15 ноября в Иране вспыхнули протесты из-за повышения цен на горючее и нормирования продажи горючего населению по льготной цене. 19 ноября в ООН выразили обеспокоенность из-за “значительного количества погибших” вследствие применения силовиками и полицией боевых патронов против митингующих.

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