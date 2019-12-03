Під час протестів в Ірані загинули більше 200 людей - Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 208 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За інформацією правозахисної організації Amnesty International, справжня кількість смертей може бути ще вищою.
"Кількість людей, що вважаються вбитими під час демонстрацій в Ірані, які спалахнули 15 листопада, зросла до щонайменше 208", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мітинги в Ірані почалися 15 листопада відразу в декількох містах. Причиною стало збільшення ціни на бензин і обмеження продажу пального. Влада країни заявляє, що тільки так можна вирішити економічні проблеми, пов’язані, в тому числі, із санкціями США.