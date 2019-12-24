Під час протестів в Ірані було вбито близько 1500 осіб

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї особисто розпорядився придушити антиурядові протести, які сколихнули країну у листопаді. Після цього наказу внаслідок дій силовиків загинули близько 1500 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.