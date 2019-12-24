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Во время протестов в Иране были убиты около 1500 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи лично распорядился подавить антиправительственные протесты, которые всколыхнули страну в ноябре. После этого приказа вследствие действий силовиков погибли около 1500 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По их данным, после нескольких дней протестов по всей стране аятолла Али Хаменеи 17 ноября собрал высокопоставленных правительства и силовых служб. "Исламской Республике грозит опасность. Делайте все, что нужно, чтобы это прекратить. Вы мой приказ", - рассказали слова Хаменеи один из источников агентства. Этот приказ Хаменеи агентству подтвердили четыре различных источника. Таким образом иранский лидер дал зеленый свет для "кровавых репрессий против протестующих после Исламской революции 1979 года", отметило агентство.

Кроме того, иранский лидер отметил, что в случае провала участники этого совещания будут сами за него ответственны. По мнению участников совещания, протестующие преследовали цель свергнуть режим. "Враги хотели свергнуть Исламскую Республику. Нужна была немедленная реакция", - сказал один из источников.

После этого менее чем за две недели протестов были убиты около 1500 человек. Среди них были не менее 17 подростков и около 400 женщин, а также несколько силовиков и полицейских.

Приведенное количество жертв превышает предварительные данные правозащитных организаций и США. В частности, в отчете Amnesty International от 16 декабря отмечается, что количество погибших составило по меньшей мере 304 человека. В Государственном департаменте США насчитали "многие сотни погибших" и заявили, что видели данные, в которых говорилось, что число жертв может превышать тысячу.

В то же время данные, полученные агентством Reuters, по словам двух иранских чиновников, которые предоставили, основанные на информации, собранной из силовых структур, моргов, больниц и полученных от судмедэкспертов. Агентство обращалось за комментариями к иранскому правительству. Впрочем, там отказались комментировать эту информацию.

Напомним, 15 ноября в Иране вспыхнули протесты из-за повышения цен на горючее и нормирования продажи горючего населению по льготной цене. 19 ноября в ООН выразили обеспокоенность из-за "значительного количества погибших" вследствие применения силовиками и полицией боевых патронов против митингующих.

Кроме того, по неподтвержденным данным, в стране арестовали более тысячи человек, среди них 180 так называемых "подстрекателей" протестов, которым грозит смертная казнь.

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