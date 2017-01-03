Театр на Подолі невідомі облили чорною фарбою

"Я не прихильник таких дій. Але люди у нас якісь... знервовані", – написав користувач.

Нагадаємо, що поява нового фасаду театру на Подолі викликала обурення киян через його зовнішній вигляд, що не відповідає архітектурному ансамблю Андріївського узвозу, і згодом на сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.

Як повідомляв УНН, Київрада має розглянути звернення киян щодо знесення нового фасаду театру.