Театр на Подоле неизвестные облили черной краской
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На фасаде нового здания Киевского драматического театра на Подоле появилось черное пятно от краски. Об этом на странице общности "Громада Андреевского спуска" в Facebook сообщил Алексей Кулишенко, передает УНН.
"Я не сторонник таких действий. Но люди у нас какие-то ... нервные", - написал пользователь.
Напомним, что появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, что не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска, и впоследствии на сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания.
Как сообщал УНН, Киевсовет должен рассмотреть обращение киевлян относительно сноса нового фасада театра.