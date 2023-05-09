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Тайвань вперше у своїй історії проведе тренування для жінок-резервістів

Тайвань вперше у своїй історії проведе тренування для жінок-резервістів

Київ • УНН

 • 837750 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Вперше у своїй історії Тайвань проведе навчання для жіночого резерву. Острів зміцнює свою оборону від Китаю. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Пекін, який заявляє, що Тайвань є його територією, яку одного разу буде захоплено, минулого року провів численні військові навчання навколо самоврядного Тайваню.

Міністерство оборони Тайбею оголосило в січні, що воно вперше дозволить понад 200 жінкам приєднатися до добровільної підготовки резервістів у рамках зусиль щодо зміцнення своїх сил.

Цитата

"Можливо, ви не побачите тут жодних "Рембо", - заявила журналістам у вівторок офіційний представник міністерства Сунь Лі-фан після того, як 14 колишніх жінок-військовослужбовців взяли участь у п'ятиденній навчальній програмі.

"Але те, що ви побачите, - це наші солдати-чоловіки, а також перша партія жінок солдат-резервістів, які готові використати свій час, щоб повернутися до казарм для навчання".

"Я думаю, що це дуже важливо для забезпечення безпеки нашої країни та демонстрації рішучості людей захищати нашу країну".

Деталі

Тайванські чоловіки зобов'язані проходити обов'язкову військову службу та проходити підготовку як резервісти, а жінки також можуть добровільно служити у збройних силах.

Військові аналітики закликали Тайвань зробити більше для поповнення своїх резервістів та підготовки цивільного населення до потенційного вторгнення, зокрема шляхом надання можливості навчатися більшій кількості жінок.

Деякі законодавці запропонували включити жінок до тієї чи іншої форми обов'язкової служби.

Додамо

Напруженість між Тайбеєм та Пекіном різко зросла минулого року після того, як Китай провів масштабні військові навчання навколо острова у відповідь на візит на Тайвань тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Минулого місяця Пекін провів військові навчання, що імітують блокаду острова, на знак протесту проти зустрічі між президентом Тайваню Цай Інвень і наступником Пелосі Кевіном Маккарті в Каліфорнії.

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