Тайвань впервые в своей истории проведет тренировку для женщин-резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Впервые в своей истории Тайвань проведет учения для женского резерва. Остров укрепляет свою оборону от Китая. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Пекин, заявляющий, что Тайвань является его территорией, которая однажды будет захвачена, в прошлом году провел многочисленные военные учения вокруг самоуправляемого Тайваня.
Министерство обороны Тайбэя объявило в январе, что оно впервые позволит более 200 женщинам присоединиться к добровольной подготовке резервистов в рамках усилий по укреплению своих сил.
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"Возможно, вы не увидите здесь никаких "Рэмбо", - заявила журналистам во вторник официальный представитель министерства Сунь Ли-фан после того, как 14 бывших женщин-военнослужащих приняли участие в пятидневной учебной программе.
"Но то, что вы увидите, - это наши солдаты-мужчины, а также первая партия женщин солдат-резервистов, которые готовы использовать свое время, чтобы вернуться в казармы для обучения".
"Я думаю, что это очень важно для обеспечения безопасности нашей страны и демонстрации решимости людей защищать нашу страну".
Детали
Тайваньские мужчины обязаны проходить обязательную военную службу и проходить подготовку в качестве резервистов, а женщины также могут добровольно служить в вооруженных силах.
Военные аналитики призвали Тайвань сделать больше для пополнения своих резервистов и подготовки гражданского населения к потенциальному вторжению, в том числе путем предоставления возможности учиться большему количеству женщин.
Некоторые законодатели предложили включить женщин в ту или иную форму обязательной службы.
Добавим
Напряжённость между Тайбэем и Пекином резко возросла в прошлом году после того, как Китай провёл масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В прошлом месяце Пекин провел военные учения, имитирующие блокаду острова, в знак протеста против встречи между президентом Тайваня Цай Инвэнь и преемником Пелоси Кевином Маккарти в Калифорнии.