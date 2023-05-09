Тайвань впервые в своей истории проведет тренировку для женщин-резервистов

Пекин, заявляющий, что Тайвань является его территорией, которая однажды будет захвачена, в прошлом году провел многочисленные военные учения вокруг самоуправляемого Тайваня.

Министерство обороны Тайбэя объявило в январе, что оно впервые позволит более 200 женщинам присоединиться к добровольной подготовке резервистов в рамках усилий по укреплению своих сил.

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"Возможно, вы не увидите здесь никаких "Рэмбо", - заявила журналистам во вторник официальный представитель министерства Сунь Ли-фан после того, как 14 бывших женщин-военнослужащих приняли участие в пятидневной учебной программе.

"Но то, что вы увидите, - это наши солдаты-мужчины, а также первая партия женщин солдат-резервистов, которые готовы использовать свое время, чтобы вернуться в казармы для обучения".

"Я думаю, что это очень важно для обеспечения безопасности нашей страны и демонстрации решимости людей защищать нашу страну".

Детали

Тайваньские мужчины обязаны проходить обязательную военную службу и проходить подготовку в качестве резервистов, а женщины также могут добровольно служить в вооруженных силах.

Военные аналитики призвали Тайвань сделать больше для пополнения своих резервистов и подготовки гражданского населения к потенциальному вторжению, в том числе путем предоставления возможности учиться большему количеству женщин.

Некоторые законодатели предложили включить женщин в ту или иную форму обязательной службы.

Добавим

Напряжённость между Тайбэем и Пекином резко возросла в прошлом году после того, как Китай провёл масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В прошлом месяце Пекин провел военные учения, имитирующие блокаду острова, в знак протеста против встречи между президентом Тайваня Цай Инвэнь и преемником Пелоси Кевином Маккарти в Калифорнии.