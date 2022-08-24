Тайвань належить Китаю - заява Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Глава Міноборони Китаю в середу підтвердив позицію Пекіна, що Тайвань належить материку. Про це УНН пише з посиланням на Сіньхуа.
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Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, звертаючись до колег із Шанхайської організації співробітництва, сказав: «Тайвань належить Китаю, а тайванське питання - це внутрішня справа Китаю».
Високо оцінюючи підтримку Тайваню з боку 170 країн, міністр сказав, що Китай «рішуче заперечує, різко засуджує і рішуче виступає проти поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань на початку цього місяця.
«Позиція Китаю була широко зрозуміла і підтримана більш ніж 170 країнами та міжнародними організаціями у світі, що Китай дуже цінує», - цитує заяву Вея міністерства оборони Китаю.
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Китай вважає Тайвань своєю «провінцією, що відкололася», а Тайбей наполягає на своїй незалежності з 1949 року.
Тим часом, міністерство оборони Тайваню заявило в середу, що чотири китайські військово-морські кораблі і 13 літаків оточили самоврядний острів, а два китайські літаки перетнули серединну лінію та розпізнавальну зону ППО Тайванської протоки.