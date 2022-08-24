Тайвань принадлежит Китаю – заявление Минобороны

Детали

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, обращаясь к коллегам из Шанхайской организации сотрудничества, сказал: «Тайвань принадлежит Китаю, а тайваньский вопрос – это внутреннее дело Китая».

Высоко оценивая поддержку Тайваня со стороны 170 стран, министр сказал, что Китай «решительно отрицает, резко осуждает и решительно выступает против поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца.

«Позиция Китая была широко ясна и поддержана более чем 170 странами и международными организациями в мире, что Китай очень ценит», - цитирует заявление Вэя министерства обороны Китая.

Добавим

Китай считает Тайвань своей «отколовшейся»провинцией, а Тайбэй настаивает на своей независимости с 1949 года.

Между тем, министерство обороны Тайваня заявило в среду, что четыре китайских военно-морских корабля и 13 самолетов окружили самоуправляющийся остров, а два китайских самолета пересекли срединную линию и опознавательную зону ПВО Тайваньского пролива.