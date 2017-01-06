Тайсон до червня не покине "Шахтар" – П.Фонсека

"Розумію позицію представників гравця, коли наближається кінець контракту і вони вірять, що "Шахтар" в кінці кінців здасться. Я впевнений, що як мінімум до червня цього не станеться. Що стосується мене, то я хочу, щоб він залишився. Також важливо зрозуміти, що португальським клубам непросто платити гравцям таку зарплату, як в "Шахтарі", - наголосив португальський наставник.

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Варто відзначити, що Тайсон (12 млн. євро) є другим найдорожчим гравцем "Шахтаря" після Бернарда.

Нагадаємо, що контракт хавбека з "Шахтарем" закінчується в кінці 2017 року.

Як повідомляв УНН, в зимове міжсезоння стан "гірників" покинув захисник В'ячеслав Шевчук і нападники Едуардо та Євген Селезньов.