Тайсон до июня не покинет "Шахтер" - П.Фонсека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника команды Тайсона в "Порту", сообщает УНН со ссылкой на Desporto ao minuto.
"Понимаю позицию представителей игрока, когда приближается конец контракта и они верят, что "Шахтер" в конце концов сдастся. Я уверен, что как минимум до июня этого не произойдет. Что касается меня, то я хочу, чтобы он остался. Также важно понять, что португальским клубам непросто платить игрокам такую зарплату, как в "Шахтере", - отметил португальский наставник.
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Стоит отметить, что Тайсон (12 млн. евро) является вторым самым дорогим игроком "Шахтера" после Бернарда.
Напомним, что контракт хавбека с "Шахтером" заканчивается в конце 2017 года.
Как сообщал УНН, в зимнее межсезонье "горняков" покинул защитник Вячеслав Шевчук и нападающие Эдуардо и Евгений Селезнев.