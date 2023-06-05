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Таємний проєкт "Black Box" за останній місяць завдав ворогові збитків на понад 700 млн дол. - ГУР

Київ • УНН

 • 658676 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Таємний проєкт «Black Box» протягом останнього місяця завдав росийським окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Таємний проєкт "Black Box" за останній місяць завдав ворогові збитків на понад 700 млн дол. - ГУР

Цитата

"«Black Box», спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» та блогера Ігоря Лаченкова. Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи «Black Box» можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказали у ГУР МОУ, протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту були помітні у логістичних центрах, транспортних вузлах, місцях зосередження військової техніки та військових сил, а також на інших стратегічних об'єктах.

За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, ці дані становлять лише частину інформації про проєкт "Black Box", яку можна розкрити на даний момент: "Сума понад 700 мільйонів доларів - це наш внесок у послаблення наступального потенціалу ворожої армії, підрив бойового духу та досягнення її поразки у цьому конфлікті".

У ГУР вказали, що минулого року, за запитом Головного управління розвідки МОУ, Фонд "Повернись живим" спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 мільйонів гривень на розширення секретного проєкту "Black Box". Загальна вартість попередньої, також секретної ініціативи "Повернись живим" становила 40 мільйонів гривень.

А з початку 2023 року в межах проєкту, як вказано, уже накопичено понад 270 мільйонів гривень. Це дозволило завдати значних збитків оборонному сектору противника та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент, повідомили у ГУР.

У загальному обсязі допомоги ГУР МОУ з боку Фонду "Повернись живим", як повідомляється, - понад мільярд гривень.

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