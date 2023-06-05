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Тайный проект "Black Box" за последний месяц нанес врагу ущерб более чем на 700 млн долл. - ГУР

Киев • УНН

 • 658676 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Тайный проект «Black Box» в течение последнего месяца нанес российским оккупантам ущерб на более 700 миллионов долларов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Тайный проект "Black Box" за последний месяц нанес врагу ущерб более чем на 700 млн долл. - ГУР

Цитата

"«Black Box», совместный тайный проект Главного управления разведки (ГУР) МОУ, Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» и блогера Игоря Лаченкова. Только в течение последнего месяца он нанес оккупантам ущерб на более чем 700 миллионов долларов. Результаты работы «Black Box» можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и вражеской территории", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в ГУР МОУ, в течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта были заметны в логистических центрах, транспортных узлах, местах сосредоточения военной техники и военных сил, а также на других стратегических объектах.

По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, эти данные составляют лишь часть информации о проекте "Black Box", которую можно раскрыть на данный момент: "Сумма более 700 миллионов долларов - это наш вклад в ослабление наступательного потенциала вражеской армии, подрыв боевого духа и достижение ее поражения в этом конфликте".

В ГУР указали, что в прошлом году, по запросу Главного управления разведки МОУ, Фонд "Вернись живым" совместно с блогером Игорем Лаченковым собрал 230 миллионов гривен на расширение секретного проекта "Black Box". Общая стоимость предыдущей, также секретной инициативы "Вернись живым" составляла 40 миллионов гривен.

А с начала 2023 года в рамках проекта, как указано, уже накоплено более 270 миллионов гривен. Это позволило нанести значительный ущерб оборонному сектору противника и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент, сообщили в ГУР.

В общем объеме помощи ГУР МОУ со стороны Фонда "Вернись живым", как сообщается, - более миллиарда гривен.

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