Тайный проект "Black Box" за последний месяц нанес врагу ущерб более чем на 700 млн долл. - ГУР

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"«Black Box», совместный тайный проект Главного управления разведки (ГУР) МОУ, Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» и блогера Игоря Лаченкова. Только в течение последнего месяца он нанес оккупантам ущерб на более чем 700 миллионов долларов. Результаты работы «Black Box» можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и вражеской территории", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в ГУР МОУ, в течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта были заметны в логистических центрах, транспортных узлах, местах сосредоточения военной техники и военных сил, а также на других стратегических объектах.

По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, эти данные составляют лишь часть информации о проекте "Black Box", которую можно раскрыть на данный момент: "Сумма более 700 миллионов долларов - это наш вклад в ослабление наступательного потенциала вражеской армии, подрыв боевого духа и достижение ее поражения в этом конфликте".

В ГУР указали, что в прошлом году, по запросу Главного управления разведки МОУ, Фонд "Вернись живым" совместно с блогером Игорем Лаченковым собрал 230 миллионов гривен на расширение секретного проекта "Black Box". Общая стоимость предыдущей, также секретной инициативы "Вернись живым" составляла 40 миллионов гривен.

А с начала 2023 года в рамках проекта, как указано, уже накоплено более 270 миллионов гривен. Это позволило нанести значительный ущерб оборонному сектору противника и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент, сообщили в ГУР.

В общем объеме помощи ГУР МОУ со стороны Фонда "Вернись живым", как сообщается, - более миллиарда гривен.