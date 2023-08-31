Таврійський напрямок: окупанти дещо зменшили активність бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. росіяни дещо знизили активність бойових дій. Противник зосередився на безрезультатних спробах локальних контратак. Про це під час телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
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«Зараз дещо знизилась активність бойових дій. Противник намагається контратакувати. Важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить в районі Вербового, Старомайорського та продовжує свої намагання безуспішні в районі Мар’янки. А районі Авдіївки ми його трохи заспокоїли», - доповів Олександр Штупун.
За його даними, українські сили оборони мають невеликі успіхи в районі Новопрокопівки. Біля Вербового ворог проводить безрезультатні атаки, втрачає техніку і особовий склад.
«Загалом втратили 181 особу минулої доби, 15 одиниць техніки, і ще 15 наші воїни пошкодили», - розповів Штупун.
На Бердянському напрямку противник знаходиться в активній обороні. Там росіяни намагаються локально проводити штурмові дії.
Так, за словами речника, ворог не встигає підтягувати свої живі резерви у повному обсязі.
«Про це свідчить те, що вони намагаються мобілізувати на ТОТ українців і поставити до себе в стрій. Противник продовжує переміщення як з північного напрямку, і навіть з території росії намагається щось заводити», - сказав він.
На Запорізькому напрямку ворог, в порівнянні з попереднім тридобовим періодом, ворог дещо зменшив застосування авіації, зафіксовано всього три авіаудари.
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