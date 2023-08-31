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Таврійський напрямок: окупанти дещо зменшили активність бойових дій

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. росіяни дещо знизили активність бойових дій. Противник зосередився на безрезультатних спробах локальних контратак. Про це під час телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН

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«Зараз дещо знизилась активність бойових дій. Противник намагається контратакувати. Важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить в районі Вербового, Старомайорського та продовжує свої намагання безуспішні в районі Мар’янки. А районі Авдіївки ми його трохи заспокоїли», - доповів Олександр Штупун.

За його даними, українські сили оборони мають невеликі успіхи в районі Новопрокопівки. Біля Вербового ворог проводить безрезультатні атаки, втрачає техніку і особовий склад.

«Загалом втратили 181 особу минулої доби, 15 одиниць техніки, і ще 15 наші воїни пошкодили», - розповів Штупун.

На Бердянському напрямку противник знаходиться в активній обороні. Там росіяни намагаються локально проводити штурмові дії.

Так, за словами речника, ворог не встигає підтягувати свої живі резерви у повному обсязі.

«Про це свідчить те, що вони намагаються мобілізувати на ТОТ українців і поставити до себе в стрій. Противник продовжує переміщення як з північного напрямку, і навіть з території росії намагається щось заводити», - сказав він.

На Запорізькому напрямку ворог, в порівнянні з попереднім тридобовим періодом, ворог дещо зменшив застосування авіації, зафіксовано всього три авіаудари.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни намагалися прорвати захист поблизу Новоєгорівки та Білогорівки – ОВА

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