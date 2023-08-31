Таврическое направление: оккупанты несколько снизили активность боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. россияне несколько снизили активность боевых действий. Противник сосредоточился на безрезультатных попытках локальных контратак. Об этом во время телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
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«Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать. Трудно назвать это контрнаступлением, но локальные контратаки он проводит в районе Вербового, Старомайорского и продолжает свои попытки безуспешны в районе Марьинки. А в районе Авдеевки мы его немного успокоили», - доложил Александр Штупун.
По его данным, украинские силы обороны имеют небольшие успехи в районе Новопрокоповки. У Вербового враг проводит безрезультатные атаки, теряет технику и личный состав.
«В общей сложности потеряли 181 человек за прошедшие сутки, 15 единиц техники, и еще 15 наши воины повредили», - рассказал Штупун.
На Бердянском направлении противник находится в активной обороне. Там россияне пытаются локально проводить штурмовые действия.
Так, по словам спикера, враг не успевает подтягивать свои живые резервы в полном объеме.
«Об этом свидетельствует то, что они пытаются мобилизовать на ТОТ украинцев и поставить к себе в строй. Противник продолжает перемещение как с северного направления, так и с территории россии пытается что-то заводить», - сказал он.
На Запорожском направлении враг, по сравнению с предыдущим трехсуточным периодом, враг несколько уменьшил применение авиации, зафиксировано всего три авиаудара.
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