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Тарпан намагається стати власником радянського авто епохи Сталіна – переховується, але шле позови в українські суди

Тарпан намагається стати власником радянського авто епохи Сталіна – переховується, але шле позови в українські суди

Київ • УНН

 • 474996 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Руслан Тарпан, який має статус підозрюваного та розшукуваного в Україні, переховується за межами нашої держави, однак саме через українські суди намагається стати власником радянського авто епохи Сталіна. Про це свідчать документи, що є у розпорядженні редакції УНН, а також ухвала Окружного адмінсуду м. Києва.

Контекст

У вересні поточного року Руслан Тарпан "звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із заявою про встановлення факту, що автомобіль марки ЗИС-101 1939 року випуску належить заявнику на праві приватної власності", – ідеться в ухвалі суду.

Крім того, теж у вересні, представник Тарпана подав позов проти Головного сервісного центру МВС України в особі Територіального сервісного центру №5141 через відмову у "проведенні перереєстрації при втраті свідоцтва про реєстрацію" на авто, йдеться в ухвалі Окружного адмінсуду м. Києва.

До теми

Тарпан вважається поціновувачем радянщини, зокрема, і колекційних авто часів Сталіна. Йому буцімто належав навіть особистий лімузин Сталіна, який у нього нібито вкрали у Москві. 

Також відомо, що Тарпан зі своїми радянськими авто брав участь у російських виставках, за що, за даними "СтопКору", навіть був нагороджений із формулюванням "за демонстрацію престижу та слави російської держави".

Нагадаємо

Колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан із 2017 року перебуває у всеукраїнському розшуку. Із 2021 року він оголошений у міждержавний розшук.

Переховується утікач, ймовірно, в ОАЕ, Болгарії, і не виключено, що буває в росії. Про його візит до москви, зокрема, інформувала російська преса. 

В Україні Тарпану обрано міру запобіжного заходу у вигляді заочного арешту. Тож, у разі його повернення або екстрадиції, він одразу буде поміщений за грати.

Тарпана звинувачено у розкраданні коштів в особливо великих розмірах на будівництві проекту "Глибоководний випуск".

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