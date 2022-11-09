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Тарпан пытается стать владельцем советского авто эпохи Сталина – скрывается, но шлет иски в украинские суды

Тарпан пытается стать владельцем советского авто эпохи Сталина – скрывается, но шлет иски в украинские суды

Киев • УНН

 • 474992 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Руслан Тарпан, который имеет статус подозреваемого и разыскиваемого в Украине, скрывается за пределами нашего государства, однако именно через украинские суды пытается стать владельцем советского авто эпохи Сталина. Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении редакции УНН, а также постановление Окружного админсуда г. Киева.

Контекст

В сентябре текущего года Руслан Тарпан "обратился в Приморский районный суд г. Одессы с заявлением об установлении факта, что автомобиль марки ЗИС-101 1939 года выпуска принадлежит заявителю на праве частной собственности", – говорится в постановлении суда.

Кроме того, тоже в сентябре представитель Тарпана подал иск против Главного сервисного центра МВД Украины в лице Территориального сервисного центра №5141 из-за отказа в "проведении перерегистрации при потере свидетельства о регистрации" на авто, говорится в постановлении Окружного админсуда г. Киева.

К теме

Тарпан считается ценителем советщины, в том числе и коллекционных авто времен Сталина. Ему якобы принадлежал даже личный лимузин Сталина, который у него якобы украли в москве. 

Также известно, что Тарпан со своими советскими автомобилями принимал участие в российских выставках, за что, по данным "СтопКора", даже был награжден с формулировкой "за демонстрацию престижа и славы российского государства".

Напомним

Бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан с 2017 года находится в всеукраинском розыске. С 2021 года он объявлен в межгосударственный розыск.

Скрывается беглец, вероятно, в ОАЭ, Болгарии, и не исключено, что бывает в россии. О его визите в москву, в частности, информировала российская пресса. 

В Украине Тарпану избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Поэтому, в случае его возвращения или экстрадиции, он сразу будет помещен за решетку.

Тарпан обвинен в хищении средств в особо крупных размерах на строительстве проекта "Глубоководный выпуск".

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