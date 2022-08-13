Таліби жорстоко розігнали жіночу акцію протесту в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сили Талібану побили протестувальників і відкрили вогонь у повітря в суботу, жорстоко розігнавши мітинг в афганській столиці, за кілька днів до першої річниці повернення до влади талібів. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Деталі
Близько 40 жінок, скандуючи «хліба, роботи та свободи», пройшли маршем перед будівлею міністерства освіти в Кабулі, перш ніж сили розігнали їх, стріляючи зі зброї у повітря, повідомляє кореспондент ВВС.
Деяких протестуючих жінок, які сховалися у прилеглих магазинах, таліби переслідували та били прикладами гвинтівок.
Демонстранти несли транспарант із написом «15 серпня — чорний день», вимагаючи права на роботу та участі у політичному житті.
Деяких журналісти, які висвітлювали акцію протесту — першу жіночу демонстрацію за кілька місяців — також побили таліби.
Доповнення
Після захоплення влади минулого року таліби запровадили безліч обмежень, особливо щодо жінок.
Десятки тисяч дівчаток було виключено із середніх шкіл, а жінкам заборонено повертатися на багато державних посад.
Жінкам також заборонено подорожувати поодинці у тривалі поїздки, і вони можуть відвідувати столичні сквери та парки лише у дні, відмінні від чоловіків.
У травні верховний лідер країни та голова талібів Хайбатулла Ахундзада наказав жінкам повністю закривати себе на публіці.
Організація Об'єднаних Націй та правозахисні групи неодноразово критикували уряд талібів за введення обмежень щодо жінок.