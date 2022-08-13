Таліби жорстоко розігнали жіночу акцію протесту в Кабулі

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сили Талібану побили протестувальників і відкрили вогонь у повітря в суботу, жорстоко розігнавши мітинг в афганській столиці, за кілька днів до першої річниці повернення до влади талібів. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.