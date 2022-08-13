Талибы жестоко разогнали женскую акцию протеста в Кабуле

Детали

Около 40 женщин, скандируя «хлеба, работы и свободы», прошли маршем перед зданием министерства образования в Кабуле, прежде чем силы разогнали их, стреляя из оружия в воздух, сообщает корреспондент BBC.

Некоторых протестующих женщин, спрятавшихся в близлежащих магазинах, талибы преследовали и избивали прикладами винтовок.

Демонстранты несли транспарант с надписью «15 августа — черный день», требуя права на работу и участия в политической жизни.

Некоторых журналистов, которые освещали акцию протеста — первую женскую демонстрацию за несколько месяцев — также избили талибы.

Дополнение

После захвата власти в прошлом году талибы ввели множество ограничений, особенно в отношении женщин.

Десятки тысяч девочек были исключены из средних школ, а женщинам запрещено возвращаться на многие государственные должности.

Женщинам также запрещено путешествовать по одному в длительные поездки, и они могут посещать столичные скверы и парки только в дни, отличные от мужчин.

В мае верховный лидер страны и глава талибов Хайбатулла Ахундзада приказал женщинам полностью закрывать себя на публике.

Организация Объединенных Наций и правозащитные группы неоднократно критиковали правительство талибов за введение ограничений в отношении женщин.