Таліби у Кабулі зафарбовують вуличні фрески та мурали і замінюють їх релігійними гаслами

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Він розповів, що афганські художники, об’єднані в арт-групу ArtLords витратили близько семи років, щоб прикрасити стіни в афганській столиці яскравими графіті і настінними фресками, всього ж цей колектив художників цей створив понад 2 200 фресок по всій країні з 2014 року. Однак тепер таліби повсюдно зафарбовують їх білою фарбою.

“Мені спадає на думку образ, коли місто покривають каффаном (традиційним саваном)”, — наводить у вівторок слова Шаріфі телеканал NDTV.

Контекст

Художник, який в даний час знаходиться в таборі афганських біженців в ОАЕ, розповів, що він став співзасновником ArtLords у 2014 році. Художники нерідко малювали на стінах соціальні картини і карикатури на впливових афганських осіб. Радикали навіть оголосили їх “невірними”. Шаріфі нагадує, що за першої влади талібів в Афганістані (1996-2001 роки) зображення живих істот були суворо заборонені, також знищувалися телевізори і відеомагнітофони.

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а бойовики талібів без бою увійшли в Кабул. Лідери “Талібану” заявили про свою повну перемогу.