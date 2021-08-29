Таліби дозволять афганцям та іноземним громадянам виїхати з країни

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“Ми отримали запевнення від „Талібану“, що всі іноземні громадяни та будь -які громадяни Афганістану, які мають дозвіл на поїздки з наших країн, матимуть змогу безпечно та впорядковано їхати до пунктів відправлення та виїзду за межі країни”, — йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться, що країни, до складу яких входять також Австралія, Японія, Франція, Іспанія та багато інших, продовжуватимуть видавати проїзні документи призначеним афганцям.

Нагадаємо

ООН очікує до кінця 2021 року ще пів мільйона біженців з Афганістану.

Європейська комісія закликала країни ЄС прийняти участь в евакуації біженців з Афганістану у зв’язку з військовим конфліктом в країні. Там зазначили про загрозу життю афганським жінкам на території держави.

Контекст

15 серпня бойовики “Талібану” після 11-денного настання без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Тоді президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуювали і продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.