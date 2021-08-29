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Талибы позволят афганцам и иностранным гражданам выехать из страны

Талибы позволят афганцам и иностранным гражданам выехать из страны

Киев  •  УНН

 • 16719 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Талибы позволят всем иностранным гражданам и гражданам Афганистана, которые имеют разрешение на выезд из другой страны, уехать из Афганистана, согласно совместному заявлению, опубликованному Великобританией, США и другими странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

“Мы получили заверения от „Талибана“, что все иностранные граждане и любые граждане Афганистана, которые имеют разрешение на поездки из наших стран, смогут безопасно и упорядочено ехать в пункты отправления и выезда за пределы страны”, — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что страны, в состав которых входят также Австралия, Япония, Франция, Испания и многие другие, будут продолжать выдавать проездные документы предназначенным афганцам.

Напомним

ООН ожидает до конца 2021 еще полмиллиона беженцев из Афганистана.

Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана в связи с военным конфликтом в стране. Там отметили угрозу жизни афганским женщинам на территории государства.

Контекст

15 августа боевики “Талибана” после 11-дневного наступления без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тогда президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуировали и продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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