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"Такі демонстраційні відео та коментарі мають схожість із російською гібридною війною": Кубраков закликав Польщу знайти винних у псуванні українського зерна

Київ • УНН

 • 28510 перегляди

Українські урядовці закликають Польщу знайти та покарати винних у пошкодженні зернових вантажів, що транспортується через територію Польщі.

"Такі демонстраційні відео та коментарі мають схожість із російською гібридною війною": Кубраков закликав Польщу знайти винних у псуванні українського зерна

В українському уряді закликають польську сторону знайти і покарати винних у пошкодженні українського зерна у Польщі, де зафіксовано вже кілька випадків висипання вітчизняної агропродукції на залізниці, заявив у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

Ті, хто пошкодив українське зерно, мають бути знайдені, нейтралізовані та покарані. У цьому зацікавлені дві дружні цивілізовані європейські держави. Такі заплановані демонстраційні відео та коментарі мають схожість із російською гібридною війною

- написав Кубраков у X.

З його слів, Мінінфраструктури, посольство України у Польщі, посол України у Варшаві Василь Зварич "перебувають у робочому контакті з польською поліцією з приводу розкиданого зерна під Бидгощем". "Посольство надіслало ноту з вимогою знайти та покарати винних. Поліція вже здійснила процесуальні дії на місці. Справою займається комісаріат поліції у Бидгощі. Ми тримаємо це на контролі", - зазначив урядовець.

Доповнення 

У ніч з 24 на 25 лютого на станції Котомеж у Бидгозькому повіті невідомі особи висипали українську кукурудзу з 8 піввагонів - близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну.

Як вказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, це четвертий випадок вандалізму на польській залізниці. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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