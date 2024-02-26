"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна

В украинском правительстве призывают польскую сторону найти и наказать виновных в повреждении украинского зерна в Польше, где зафиксировано уже несколько случаев высыпания отечественной агропродукции на железную дорогу, заявил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Те, кто повредил украинское зерно, должны быть найдены, нейтрализованы и наказаны. В этом заинтересованы два дружественных цивилизованных европейских государства. Такие запланированные демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной - написал Кубраков у X.

По его словам, Мининфраструктуры, посольство Украины в Польше, посол Украины в Варшаве Василий Зварич "находятся в рабочем контакте с польской полицией по поводу разбросанного зерна под Быдгощем". "Посольство направило ноту с требованием найти и наказать виновных. Полиция уже осуществила процессуальные действия на месте. Делом занимается комиссариат полиции в Быдгоще. Мы держим это на контроле", - отметил чиновник.

Дополнение

В ночь с 24 на 25 февраля на станции Котомеж в Быдгожском повете неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Как указал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, это четвертый случай вандализма на польской железной дороге.