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"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна

"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 07:46  •  15039 просмотра

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Украинские чиновники призывают Польшу найти и наказать виновных в повреждении зерновых грузов, транспортируемых через территорию Польши.

В украинском правительстве призывают польскую сторону найти и наказать виновных в повреждении украинского зерна в Польше, где зафиксировано уже несколько случаев высыпания отечественной агропродукции на железную дорогу, заявил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Те, кто повредил украинское зерно, должны быть найдены, нейтрализованы и наказаны. В этом заинтересованы два дружественных цивилизованных европейских государства. Такие запланированные демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной

- написал Кубраков у X.

По его словам, Мининфраструктуры, посольство Украины в Польше, посол Украины в Варшаве Василий Зварич "находятся в рабочем контакте с польской полицией по поводу разбросанного зерна под Быдгощем". "Посольство направило ноту с требованием найти и наказать виновных. Полиция уже осуществила процессуальные действия на месте. Делом занимается комиссариат полиции в Быдгоще. Мы держим это на контроле", - отметил чиновник.

Дополнение 

В ночь с 24 на 25 февраля на станции Котомеж в Быдгожском повете неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Как указал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, это четвертый случай вандализма на польской железной дороге. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
polshaПольша
"Такі демонстраційні відео та коментарі мають схожість із російською гібридною війною": Кубраков закликав Польщу знайти винних у псуванні українського зерна
"Such demonstration videos and comments have similarities with the Russian hybrid war": Kubrakov calls on Poland to find those responsible for spoiling Ukrainian grain
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"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна

Украинские чиновники призывают Польшу найти и наказать виновных в повреждении зерновых грузов, транспортируемых через территорию Польши.

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