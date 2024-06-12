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Сирський: на Покровському та Курахівському напрямках ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу 8 бригад

Сирський: на Покровському та Курахівському напрямках ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу 8 бригад

Київ • УНН

 • 28513 перегляди

Противник веде активні наступальні дії по всьому фронту, зосереджуючи основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках, де вже кілька місяців тривають запеклі бої, причому на цих ділянках російська армія зосередила найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів з 8 бригад.

Противник проводить активні наступальні дії фактично по всьому фронту.  Основні зусилля зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках.  Йдуть бої в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки. На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед.  Про це повідомив у середу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Сирський повідомив, що декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту.

За його словами, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках. Тут, за словами головкова, армія рф зосередила найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед

- заявив Сирський.

За його словами, продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки та Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.

Безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині.

Противник також "рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів", заявив головком. 

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки".

У Вовчанську, як вказав Сирський, противник "загруз", незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

В районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

Сирський вказав, що в цих умовах дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога.

Для цього зосереджується зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

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Тетяна Краєвська

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