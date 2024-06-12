Противник проводит активные наступательные действия фактически по всему фронту. Основные усилия сосредотачивает на Покровском и Кураховском направлениях. Идут бои в районах Часового Яра, Клещеевки и Калиновки. На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед. Об этом сообщил в среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Сырский сообщил, что несколько дней подряд работал в воинских частях, которые ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта.

По его словам, противник продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту. Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь, по словам Головкова, армия рф сосредоточила наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед - заявил Сырский.

По его словам, продолжаются бои в районах Часового Яра, Клещеевки и Калиновки. Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

Безуспешно враг штурмует Белогоровку, которая стала красноречивым примером стойкости украинского войска на Луганщине.

Противник также «рвется к Северску с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат», заявил главком.

На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый «пояс безопасности».

В Волчанске, как указал Сырский, противник «увяз», несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений.

На Запорожском направлении агрессор осуществляет наступательные действия в районах Старомайорское и Роботино, но фактически без успеха.

В районе Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон.

Сырский указал, что в этих условиях очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага.

Для этого сосредотачиваются усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, которые проходят боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя.

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