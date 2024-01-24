Сили оборони України отримали від кримських партизан координати ще одного великого десантного корабля, який схожий на знищений "новочеркаськ"
Київ • УНН
Партизани в Криму зафіксували прибуття до Севастополя великого десантного корабля типажу знищеного "новочеркаськ". Повідомляється, що корабель був замаскований і незабаром може заступити на бойове чергування.
Кримські партизани зафіксував прибуття в Севастополь великого десантного корабля, типажу знищеного "новочеркаська". Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.
Наші агенти, через тривалий час розвідки і очікувань, змогли зафіксувати передислокацію великого десантного корабля проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь
Відомо, що після прибуття в гавань, корабель розгортали і накривали маскуванням.
Найімовірніше, незабаром він виконуватиме бойове чергування. Партизани зазначають, що передали оперативну інформацію Силам оборони України та нагадують, що подібний великий десантний корабель "новочеркаськ" (БДК-46) було знищено 26 грудня 2023 року.
Перевозив вантажі до окупованого Криму: британська розвідка пояснила, чому для України важливе знищення "Новочеркаська"28.12.23, 11:58 • 86944 перегляди