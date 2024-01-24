Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"

Крымские партизаны зафиксировал прибытие в Севастополь большого десантного корабля, типажа уничтоженного "новочеркасска". Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Наши агенты, спустя длительное время разведки и ожиданий, смогли зафиксировать передислокацию большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь - говорится в сообщении.

Известно, что по прибытии в гавань, корабль разворачивали и накрывали маскировкой.

Скорее всего, вскоре он будет выполнять боевое дежурство. Партизаны отмечают, что передали оперативную информацию Силам обороны Украины и напоминают, что подобный большой десантный корабль "новочеркасск" (БДК-46) был уничтожен 26 декабря 2023 года.

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