Перевозил грузы в оккупированный Крым: британская разведка объяснила, почему для Украины важно уничтожение "Новочеркасска"

россия, вероятно, планировала использовать большие десантные корабли для нападения с моря во время полномасштабного вторжения в Украину. Однако сегодня они используются в большинстве для перевозки грузов. Об этом говорится в отчете разведки опубликованном Министерством обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве подтвердили, что 25 декабря 2023 года большой десантный корабль российского флота "Новочеркасск" был полностью уничтожен после удара ВСУ. На тот момент БДК находился в порту оккупированной россиянами Феодосии.

Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля

Учитывая силу взрыва аналитики допускают, что корабль, вероятно, именно переправлял взрывоопасный груз. Отмечается, что это могло вызвать вторичную детонацию.

Минобороны Британии отмечает, что Россия удвоила количество больших десантных кораблей в черном море, накануне полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, россияне планировали атаку с моря в своих попытках захватить юг Украины.

Поскольку война затянулась, эти корабли чаще использовались для оказания материально-технической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно нестильное автомобильное и железнодорожное сообщение Крымского моста, который соединяет Крым с россией - объяснили в разведке.

Дополнение

В ведомстве также добавили, что с учетом "Новочеркасска" россия потеряла уже три больших десантных корабля с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"

Первый БДК "Саратов" затонул 22 марта 2022 года, впоследствии 13 сентября 2023 года в сухом доке был уничтожен БДК "Минск". Кроме того, Украина, вероятно, повредила еще два российских десантных корабля.

Напомним,

Новые спутниковые снимки подтверждают, что большой десантный корабль "Новочеркасск" после атаки ВСУ частично ушел под воду.