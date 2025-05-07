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Сили безпілотних систем знищили рідкісну ворожу РЛС "Заслон" вартістю $46 млн та дві ТОС-2 "Тосочка"

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Оператори СБС "Рейд" уразили РЛС "Заслон" на курщині, здатну виявляти цілі на відстані 300 км. Також на Донеччині знищено дві новітні вогнеметні системи ТОС-2.

Сили безпілотних систем знищили рідкісну ворожу РЛС "Заслон" вартістю $46 млн та дві ТОС-2 "Тосочка"

Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) уразили рідкісну техніку противника. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення СБС у Telegram.

Деталі

Так, на Курщині на значній відстані від державного кордону оператори "Рейду" у складі зведеного загону БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили та вивели з ладу РЛС "Заслон" на колісній базі.

Це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на російські новітні корвети. Він здатен виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем ППО й артилерії

- розповіли в СБС.

Там уточнили, що вартість одного корабельного "Заслону", яку озвучували російські ЗМІ, у 2019 році становила близько $46 млн.

А на Донеччині оператори "Рейду" вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка", які є глибокою модернізацією ТОС-1А "Сонцепьок". ТОС-2 прийнята на озброєння зс рф у 2021 році, а перше знищення цієї системи в Україні зафіксовано у лютому 2025 року

- йдеться у повідомленні.

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Вадим Хлюдзинський

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