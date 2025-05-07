Силы беспилотных систем уничтожили редкую вражескую РЛС "Заслон" стоимостью $46 млн и две ТОС-2 "Тосочка"

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ (СБС) поразили редкую технику противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение СБС в Telegram.

Так, в Курской области на значительном расстоянии от государственной границы операторы "Рейда" в составе сводного отряда БПС "Джмиль" 78 ОДШП поразили и вывели из строя РЛС "Заслон" на колесной базе.

Это редкая модификация корабельного радиолокационного комплекса, который устанавливается на российские новейшие корветы. Он способен обнаруживать цели на расстоянии до 300 км, предоставлять целеуказание зенитным ракетам и управлять огнем ПВО и артиллерии

Там уточнили, что стоимость одного корабельного "Заслона", которую озвучивали российские СМИ, в 2019 году составляла около $46 млн.

А в Донецкой области операторы "Рейда" поразили две новейшие российские огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", которые являются глубокой модернизацией ТОС-1А "Солнцепек". ТОС-2 принята на вооружение вс рф в 2021 году, а первое уничтожение этой системы в Украине зафиксировано в феврале 2025 года