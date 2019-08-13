Священника обікрали під час служби в храмі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Зловмисник на Тернопільщині викрав телефон у священника храму, коли той був на богослужінні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів потерпілого, мобільний він залишив у підсобному приміщенні, адже йшов на службу. Коли ж повернувся, то помітив, що його речі розкидані і зник дорогий мобільний.
Оперативними заходами розшуківці Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Тернопільського району. У скоєному 50-річний зловмисник зізнався. Речовий доказ у нього вилучили.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, за один день на Київщині обікрали три церкви.