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Священника обікрали під час служби в храмі

Священника обікрали під час служби в храмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Зловмисник на Тернопільщині викрав телефон у священника храму, коли той був на богослужінні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зі слів потерпілого, мобільний він залишив у підсобному приміщенні, адже йшов на службу. Коли ж повернувся, то помітив, що його речі розкидані і зник дорогий мобільний.

Оперативними заходами розшуківці Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Тернопільського району. У скоєному 50-річний зловмисник зізнався. Речовий доказ у нього вилучили.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, за один день на Київщині обікрали три церкви.

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