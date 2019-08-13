Священника обокрали во время службы в храме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Злоумышленник в Тернопольской области украл телефон у священника храма, когда тот был на богослужении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
По словам потерпевшего, мобильный он оставил в подсобном помещении, ведь шел на службу. Когда же вернулся, то заметил, что его вещи разбросаны и исчез дорогой мобильный.
Оперативными мероприятиями следователи Тернопольского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Тернопольского района. В содеянном 50-летний злоумышленник сознался. Вещественное доказательство у него изъяли.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированны частью 1 статьи 185 УКУ. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, за один день в Киевской области обокрали три церкви.