Свого роду "Чорнобаївка": на Куп'янському напрямку окупанти наступають однією і тією ж дорогою, їх там неодноразово знищують - Фітьо
Київ • УНН
Російські війська зазнають великих втрат у районі Синьківки Харківської області після неодноразового просування тим самим маршрутом, що нагадує "чорнобаївські" поразки.
Російські війська у Харківській області на Куп'янському напрямку - поблизу населеного пункту Синьківка - наступають однією і тією ж дорогою, і їх там неодноразово знищують, зазначив в ефірі телемарафону у четвер речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у відповідь на запитання, що на цьому напрямку окупантам організували другу "Чорнобаївку", пише УНН.
Так, поблизу населеного пункту Синьківка, де тривають бої, (...) російські окупанти наступають однією і тією ж дорогою, за допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують неодноразово і там вже складається така стоянка спаленої рашистської техніки. І ми вже будемо дивитися і цікавитися, чи все ж таки далі вони будуть там продовжувати наступати
На цьому напрямку наші захисники відбили вчора 5 ворожих атак, додав він.
Контекст
9 січня Володимир Фітьо в ефірі Радіо NV, говорячи про відбиття ворожих атак біля населеного пункту Синьківка на Лимано-Куп'янському напрямку, вказував, що "це така свого роду Чорнобаївка, тільки на Харківському напрямку, для російських окупантів".
Тривожних дзвіночків для харків’ян немає: Фітьо про можливий російський наступ на Харків09.01.24, 17:52 • 30628 переглядiв