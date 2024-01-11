Свого роду "Чорнобаївка": на Куп'янському напрямку окупанти наступають однією і тією ж дорогою, їх там неодноразово знищують - Фітьо

Російські війська у Харківській області на Куп'янському напрямку - поблизу населеного пункту Синьківка - наступають однією і тією ж дорогою, і їх там неодноразово знищують, зазначив в ефірі телемарафону у четвер речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у відповідь на запитання, що на цьому напрямку окупантам організували другу "Чорнобаївку", пише УНН.

Так, поблизу населеного пункту Синьківка, де тривають бої, (...) російські окупанти наступають однією і тією ж дорогою, за допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують неодноразово і там вже складається така стоянка спаленої рашистської техніки. І ми вже будемо дивитися і цікавитися, чи все ж таки далі вони будуть там продовжувати наступати